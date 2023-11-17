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Merzifon’un Balgözü Köyü’nden gelme merhum Süleyman Kılıç’ın eşi, merhum pazarcı esnafından Celal Kılıç’ın, Zeliha Düztaş, Muharrem Kılıç, Cennet Kılıç, Fadime Arslanbay, Züleyha Saçık ve Muammer Kılıç’ın anneleri olan Naciye Kılıç (88) hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 11.00 de Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi önünde helallik töreninin ardından Amasya’nın Merzifon İlçesi Balgöze Köyü’ne götürülerek sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.