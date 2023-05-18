Kitap, 23 yıldır Bursa’da Ramis Dara’nın editörlüğünde her ay düzenli olarak çıkan Akatalpa dergisinden seçilen 223 şiirden oluşuyor.

Yaklaşık 6 bin şiir arasından seçilerek oluşturulan kitabı Naci Bahtiyar hazırladı. Önsözünü Ramis Dara yazdı. Kitabı hazırlayan Naci Bahtiyar, “Son 23 yılda yayımlanan şiirlerden oluşan bu kitap ile Türk şiirinin fotoğrafını çekmeye çalıştım. Yerel (Bursa) bir dergi olmasına rağmen şairlerine bakıldığında Türk şiirinin gelişimini de yansıttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Fotoğrafta ne gördümse onu yansıtmaya çalıştım. Kitaba aldığım şiirin altına o an için bende ne kaldıysa birkaç cümle ile değerlendirmeye çalıştım.” dedi.

Çorum’da doğan Naci Bahtiyar, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl öğretmenliğe başladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul, Kars ve Artvin’de çalıştı. Halen Çorum merkezde öğretmenliğe devam ediyor. Evli ve iki kız çocuk babası.

Akdeniz Kederim, Herkes Acısına Kabuk, Yolundan Ayrılan Ağaç isimli şiir kitapları ve Kendine Zalim adında da şiir çözümleme/inceleme kitabı bulunuyor.