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Merhum Sadrettin Dülger ile Şahindar Dülger’in oğlu, Emel Dülger’in eşi olan iki çocuk babası genç müzisyen Naim Dülger’in ani vefatı sevenlerini üzerken, merhumun cenazesi Akşemseddin Cami'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye, ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, çalışma arkadaşları, müzisyenler, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.