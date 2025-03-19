A Parti İl Başkanı Müstet, Çanakkale Zaferi’nin tarihsel önemini vurgularken, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına dikkat çekti.

Çanakkale Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığının altını çizen Nurullah Müstet; “Çanakkale Zaferi, milletimizin emperyalizme ve işgale karşı gösterdiği büyük bir direniştir. Bu zafer, Türk milletinin iradesinin, cesaretinin ve bağımsızlık aşkının sembolüdür. İşgalci kuvvetler Çanakkale’ye geldikleri gibi dönmüş, milletimiz vatan topraklarını canı pahasına savunmuştur” görüşüne yer verdi.

Çanakkale mücadelesinin Cumhuriyet'in manevi anlamda başlangıcı olduğunu ifade eden Müstet sözlerine şöyle devam etti: “Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi temeli Çanakkale’de atılmıştır. Cumhuriyetimiz, Türk milletinin iradesine, milli kaynaklarına ve değerlerine güvenerek hareket eden cesur komutanlar ve vatansever aydınlar tarafından kurulmuştur. Atomu parçalayabilirler ancak Türk milletini ve Türkiye'yi bölmeye güçleri yetmez”

Editör: SELDA FINDIK

A Parti İl Başkanı Müstet, Çanakkale Savaşı'nda mücadele eden kahramanları anarak şunları söyledi: “Aziz şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi’nde büyük rol oynayan Harbiye Nazırı Enver Paşa'yı, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 'Hey on beşli' ağıtlarıyla hatırlanan genç vatan evlatlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum”Milli birlik ve beraberliği koruma kararlılıklarını dile getiren Müstet, “Türk milleti tarih boyunca hiçbir gücün karşısında boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Çanakkale ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmaya kararlıyız” dedi.