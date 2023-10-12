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*** Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, anma töreninde yaptığı konuşmada, Mustafa Yolyapar’ın değerli bir meslektaş olarak her yıl anılmayı hak ettiğini söyledi.

Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da, kardeşinin herkes tarafından “iyi insan” olarak tanımlandığını ifade ederek, anma programı nedeniyle Cemiyet Başkanı Erzen’e ve yönetici arkadaşlarına teşekkür etti. Mehmet Yolyapar, yine Şevket Erzen’in girişimleri sonucu Yeşilyurt’taki parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” adının verilmesi nedeniyle de, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

*** Çorum’un tanınmış din görevlileri Fikrettin Çıplak ve Hasan Şener hocalar tarafından Kur’an okunarak, dua edildi.

*** Törene, Başkan Şevket Erzen’in yanı sıra, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niyazi Özmercan, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri (Hakimiyet Yazı İşleri Müdürü) Mustafa Burak Yalçın, Nihat Karalar, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çınar, eğitimci-yazarlar Muzaffer Gündoğar ve Bahri Güven, çalışma arkadaşları, meslektaşları ve dostları katıldı.