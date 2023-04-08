Çorum Öğretmenevi ve Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi'nde idarecilik yaptığı dönemde, özverili ve gayretli çalışmaları ile tanınan Mustafa Taşkın dün vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün (8 Nisan 2023 Cumartesi) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra UluMezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)