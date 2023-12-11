Tahmini Okuma Süresi: dakika

Serap & Ali Karabacak çiftinin oğlu Berkan ile İmdat-Canan Hatal çiftinin kızları Hasret’in nikah töreni iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerini buluşturdu.

Hasret & Berkan çiftinin önceki gün düzenlenen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Erzurum Milletvekili Mustafa Sarıgül, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ahlatcı Holding ve ÇORUMGAZ A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikahta, genç çifte Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim gibi çeşitli hediyeler verildi.

Karabacak ve Hatal ailelerinin mutluluğuna ortak olan protokol üyeleri çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.