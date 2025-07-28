Alanya’da görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Çorumlu heykeltraş Mustafa Oktay, Antalya Art Concept 3. Çağdaş Sanat Fuarı’nda, Yeni Alanyalılar Platformu’nun küratörlüğünü üstlendi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında, Mustafa Oktay’ın iki heykeli ile Rusya, Ukrayna, İran, Türkiye ve Moldova'dan 31 eser yer aldı.

Fuarda sanatın birleştiren gücünü göstermeyi amaçladıklarını belirten Mustafa Oktay, barışı, iyiliği ve güzelliği sanatın diliyle ifade etmek istediklerini kaydetti.