Çorum merkeze bağlı Tatar köyünden gelme Köy Hizmetleri'nden emekli merhum Mustafa Berksun ve merhume Gülşen Berksun'un oğulları, Ahmet Berksun'un yeğeni, merhum Reşit ve merhume Zeynep Berksun ile Mustafa, Şaziye Abaza'nın torunları, Sevgi Damla Kulak'ın ise kardeşi olan Mustafa Faik Berksun (36) ikamet ettiği İzmir’de hayatını kaybetmişti.

Mustafa Faik Berksun’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi