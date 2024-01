Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kayak öğrenmenin Erzurum’da vazgeçilmez bir şey olduğunu belirterek, “When you in Rome, do Romans. (Romadaysan Romalılar gibi davran) der, bir İngiliz atasözü. Eğer, Erzurum'da iseniz bu şehrin milli sporu kayaktır ve Palandöken'de kayak öğrenmek gerekir. Geçen hafta, Erzurum Kayak Vakfı Başkanı ve Olimpiyat Milli Sporcumuz, pozitif enerji kaynağı Atakan Alaftargil Hocamız nezaretinde başlayan kayak derslerimiz kısa sürede semeresini verdi ve bu hafta Palandöken Dağı'nda kayak keyfi yaşadık. Ayrıca bu süre zarfında yakın ilgi ve desteğini esirgemeyen, bizlere motivasyon sağlayan Emre Çarıkçıoğlu Bey'e de teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yaparken çekilen görüntülerini paylaştı.