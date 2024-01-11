Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Milletvekili Ahlatcı’ya yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca gündeme dair istişarelerde bulunulan ziyarette konuşan Milletvekili Ahlatcı, Çorum ve Türkiye’ye hizmet noktasında tüm sivil toplum kuruluşları ile istişare içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.



MÜSİAD’ın milli ve manevi duygularla yola çıkan bir STK olduğunu belirten Ahlatcı, MÜSİAD’ın faaliyetlerinin sadece ticari alanda değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi ve korunması konusunda da önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. İş dünyasın ara eleman ihtiyaçları noktasında kendisine iletilen talepleri dinleyen Milletvekili Ahlatcı, "Bölgemizde sanayici ve esnaflarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Taleplerini en pratik şekilde çözmek içinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Üretim ve istihdamın artırılması noktasında iş dünyasının taleplerinin çözümü için gerekli çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak iş dünyasının, yerli ve milli kalkınmanın, girişimcinin önünü açmak için 2002’den bugüne durmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade etti.

Karşılıklı iş ve sosyal hayattaki tecrübeleri paylaşma ve fikir alışverişi yapma imkânı bulduklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine yön verecek kardeşlerimize desteğimiz her zaman devam edecek. Kendilerine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.