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AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 16 seçim bölgesinin tamamını kazanacaklarını iddia etti.

“İNŞALLAH 16'DA

16 YAPACAĞIZ”

Murat Günay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Aday Adaylığı başvurularının başladığı günde güzel bir tesadüf 4 Mustafa arasında dilek tuttum. 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşaAllah Çorum 'da 16'da 16 yapacağız.” dedi.

İŞTE O DÖRT MUSTAFA

Murat Günay, dilek tutmasına neden olan 4 Mustafa’yı, İl Mali ve İdari İşler Başkanı Mustafa Alagöz AK Parti Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Malkoç, Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Mustafa Gökgöz , İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kılıç olarak duyurdu.