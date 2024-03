AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, bir takım iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Günay’ın açıklaması aynen şu şekilde:

Bilindiği üzere 29.03.2023 günü 23.30 sıralarında şahsıma yönelik gerçekleştirilen ramazan yardım kartlarını yağma amaçlı saldırıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda; Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2023 tarihli veE.2023/101-K.2023/157 sayılı kararıyla sanıklar Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve İ.H.’nin “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma” suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiş olup, anılan karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesinin 15.09.2023 tarih ve E.2023/4610-K.2023/3188 sayılı kararı ile, sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine; sanıklar Ü.B., ve S.E. yönünden kesin olmak üzere, sanıklar Z.O., F.Y. ve İ.H. yönünden ise temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Sanıklar Z.O., F.Y. ve İ.H. ise, Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesine sundukları dilekçeler ile temyiz talebinden vazgeçerek bu kararların kesinleşmesini bizzat kendileri sağlamıştır.

Kararın akabinde şahsımı şikâyetten vazgeçirmek amacıyla sanık yakınları tarafından karalama kampanyası başlatılmış olup, sanık yakınlarının hukuka aykırı eylemlerine karşı yasal yollara başvurulmuş ve bu kişiler hakkında yetkili mercilerce adli işlem yürütülmüştür.

Kesinleşmiş bir yargılamaya konu 1 yıl öncesine ait ÜSTELİK GÖRÜNTÜLER KESİLEREK yeniden bir kısım sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde sözde! haber adı altında; sanıkların cezaevinden çıkarılması için şahsımın vekili olmayan ve sanıklar ın avukatı olarak hareket ettiği öğrenilen avukat meslektaşım aracılığıyla sanıklardan “rüşvet” istendiği,“para” teklif edildiği vs. şeklinde gerçeğe aykırı açıklamaların yer aldığı görülmüştür.

Bu karalamalar, halkın haber alma konusunda son derece kıymetli bir araç olan basın/sosyal medya yoluyla gerçekleştirilmesi, suçların etki alanını ulusal boyuta taşımakta olup, bu tür yayınların kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkilerde dikkate alındığında;sosyal medya/basın aracı kullanılarak ciddi algı operasyonlarının yapıldığı, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği, bu şekilde hedef kişilerin toplum nezdinde saygınlığının yitirilmesinin amaçlandığı bilinmektedir.

Olayın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin arefesindesanıklar Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve İ.H. ile menfaat ilişkisi içinde olan kişilerin; sosyal medya hesaplarında veya internet sitelerinde sözde haber adı altında yapılan gerçeğe aykırı bu paylaşımlarla; şahsımın ve büyük bir onur ve özveri ile başkanlığını yürüttüğüm partimin zarar görmesinin amaçlandığı açık olup, bu eylemlerin perde arkasında da kimlerin olduğu da camiamız ve şahsım tarafından çok iyi bilinmektedir.

Burada amaçlanmak istenilen Çorum'un Reis'ini kalbine ne kadar aldığını gösteren ve coşku ile gerçekleştirdiğimiz mitingimizi gölgede bırakmaktır. Halkımız bunun cevabını 31 Mart’ta sandıkta verecektir.

Öncelikle şahsıma ve partime yönelik, her türlü mecrada gerçekleştirilen suç vasfındaki eylemler karşısında her türlü yasal yollara (suç duyurusu, maddi-manevi tazminat vs) başvurmaya devam edeceğimin bilinmesini özellikle ve önemle bildiriyorum.

Ayrıca herkesin malumu olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hak aramanın nihai merci bağımsız ve tarafsız Türk Yargısıdır. Bizler bize yapılan zorbalıklara karşı çıkmak için Adalet ve Kalkınma partisinde siyaset yapmaktayız.

Bu kapsamda anılan Kanun hükümleri uyarınca; sanıkların mahkumiyetine esas eylemleri nedeniyle şahsımın uğradığı zararların tazmini için, sanıklar aleyhine MANEVİ TAZMİNAT davası açılacağı gibi, bu olaya azmettirenler ya da iştiraki olanlar ve yayımına katkı sağlayanlar hakkında da yasal işlem başlatılacaktır.

Yine mağduru olduğum olayın akabinde şahsıma geçmiş olsun demeyi bile çok görenlerin, olayın saldırganı olan ve bu saldırı nedeni ile mahkemece cezalandırılan hükümlülerin yakınlarını ziyaret etmesi ve yakınlarının mağduriyetinden bahsetmesi son derece manidardır. Şayet asıl mağduru olduğum olayda cezalandırılan hükümlülerin, yakınlarının bir mağduriyeti var ise, bu husus bizatihi hükümlülerin kendi hukuka aykırı eylemleri dolayısıyladır. Bu husus herkesçe bilinmelidir.

Şahsım ve teşkilatım adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile siyaset yapmaktan son derece onur duyduğumu tekrar açık yüreklilikle vurguluyorum. Bizleri makam mevkii sevdalısı insanlar gibi göstermeye çalışan, işi gücü sadece fitne, dedikodu, protokol sevdalısı ve fotoğraf karesine girme merakı olanların yaptıkları ve yaptırdıkları bu haber ve eylemler, tek amacı gece gündüz sahada mazlumların sesi olmak olan Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil etmek adına çalışan bizleri; hiçbir şantaj, iftira, yalan, hakaret ve algı operasyonu yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler siyasetin limanını ahlak olarak bilen, ahlaksızlığı hayatına, rızkına, çevresine asla yanaştırmayan ve belden aşağı vurmayan insanlarız. Alnı açık ve Ak olan bizler Çorum sokaklarındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bizi vatan millet bayrak düşmanı gibi göstermeye çalışan, güvenlik güçleri tarafından yapılan bomba araması akabindeki bir anlık bir resimle üzerimize saldıran herkesten, daha fazla vatan ve millet sevdalısıyız. Çünkü biliyoruz ki vatan millet bayrak sevgisi imandandır. Kandilin talimatları ile seçim stratejisi yürütenler Çanakkale'den, Sarıkamış’tan bahsedemez, 3-5 oy uğruna... PKK'nın uzantıları ile demlenen; askerimizi-polisimizi şehit eden YPGY'ye terör örgütü diyemeyen bir zihniyet şehitlik kavramını ağzına alamaz. Bu zihniyete seçim kazandırmak isteyen zihniyetten de bayrak sevgisi öğrenecek değiliz.

Benim şahsım üzerinden Milletvekillerime, Belediye Başkanıma, Ak Parti Camiamıza ve Cumhur İttifakımıza saldırılmasına ve aramızı bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğimi, bunun cevabını da sağ duyulu ve yüreği vatan sevgisi ile dolu Çorum'lu hemşehrilerimin31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta vereceğini biliyor, tüm hemşehrilerimi saygı ile selamlıyorum.

Kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur.