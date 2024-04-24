Ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, hastanenin inşaatı hakkında firma sahibi Atilla Kürşat Dikçi’den bilgi aldı. Hastanenin hafriyat çalışmalarının tamamlandığını aktaran Murat Günay, temel demirinin döşendiğini ifade ederek, çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Firma yetkililerinin en geç 15 gün içerisinde inşaatın temel betonunun atılacağını söylediklerini aktaran AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Hastane inşaatının Çorum’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, firmamıza da bu süreçte başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Makimsan sahibi Atilla Kürşat Dikçi de İl Başkanı Günay’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi