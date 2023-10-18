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İki gün süren eğitimin ilk gününde, temel kurallar, taktikler, içerik, pratik çalışma, pratik çalışma, münazara oyunları, fikirlerin sistemize edilmesi gibi konular, ikinci gününde ise, çürütme, özet ve söz hakkı, sosyal devlet kanunları, iktisadi teoriler işlendi.

2013 yılında Dr. Engin Arıkan, M.Fatih Özmısırcı, Beritan Zorkun Arık ve Damla Topuz tarafından kurulan Argüman Fabrikası, 250’den fazla özel ve devlet kurumuna münazara eğitim ve organizasyon hizmeti verdi. Düzenli münazara eğitimleri, hafta sonu eğitim programları, münazara turnuvaları, münazara kampları, sosyal ve akademik kulüplere akademik, kurumsal ve organizasyonel danışmanlık vermeye devam ediyor.