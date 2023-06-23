AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay'ı darp ettikleri gerekçesiyle haklarında “yağmaya teşebbüs” iddiasıyla dava açılan 3'ü köy muhtarı 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hâkim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok’a 4 yıl 7 ay, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile diğer tutuklu sanıklar Fatih Yılmaz ile İbrahim Hoşgör’e 5 yıl 6 ay ceza verildi.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından verilen cezaya isyan eden tutuklu muhtarların aileleri, AK Parti İl Başkanlığı binası önüne giderek duruma tepki gösterdi. 3'ü köy muhtarı 5 kişinin avukatlığını yapan Ahmet Özdel ise kararın siyasi olduğunu savundu.

ÖZDEL: “KARAR SİYASİ”

Ahmet Özdel, gazetecilere, kararın hukuka uygun olmadığını, sanıkların yağma teşebbüsünde bulunmadıklarını ileri sürerek, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydetti.

İddianamenin baskıyla oluştuğunu iddia eden Özdel, “Biz bu arkadaşlarımız hiçbir şey yapmamıştır demiyoruz. Ama siyasal gücünü kullanarak olmayan bir suça olmayan bir iddianame hazırlandı. Ve yağma suçundan bu insanlara 11’er yıl ceza verip sonra bu cezayı teşebbüs aşamasında kaldı diye 5 buçuk yıla düşürüp, verdiği bu cezalarla tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerçekten hukuk olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Burada adaletin yerine gelmesi için mücadele etmemiz lazım.” dedi.