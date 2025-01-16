Alaca'da düzenli olarak gerçekleştirilen muhtar ziyaretleri kapsamında bu ay köy muhtarı Dursun Arslan'a ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, köyde yapımı devam eden Köy Konağı hakkında muhtar tarafından detaylı bilgiler verildi.

Muhtar Arslan, köy konağı projesinin son durumunu paylaşarak, kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Köy halkının büyük bir heyecanla beklediği köy konağının, sosyal etkinliklerin merkezi olacağı vurgulandı.

Ziyaretin ardından muhtarlar heyeti, Tutaş Köyü Muhtarı Dursun Arslan'a köy halkına sağladığı hizmetler için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Muhtar Arslan da heyete göstermiş oldukları ilgi alaka için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ