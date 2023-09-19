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Çorum merkezde 29 Mart 2023 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, Ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti il Başkanı Murat Günay’ı sokakta darp etmişlerdi.

Av. Murat Günay’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında “yağmaya teşebbüs” suçundan dava açılmış Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza vermişti.

5 kişinin aldığı hapis cezasının Samsun Bölge İdare Mahkemesi onayladığı öğrenildi.

