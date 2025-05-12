Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nün Muhtarı Fehmi Çetin, hayatının en zor günlerinden birini Anneler Günü’nde yaşadı. Muhtar Çetin'in annesi Yeter Çetin, hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz’da ikamet eden Salih Çetin’in eşi ve Kargı Alioğlu Köyü Muhtarı Fehmi Çetin’in annesi Yeter Çetin’in cenazesi İstanbul’dan alınarak Kargı’ya getirildi. Buradan da Alioğlu Köyü’ne götürülen cenaze çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi