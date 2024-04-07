31 Mart yerel seçimlerinde Çorum Merkez Kale Mahallesi Muhtarı seçilen Dudu Sir, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Eşi Kenan Sir ve ailesiyle birlikte mazbatasını Çorum 1 Nolu Seçim Kurulu Başkanı Hakim Orhan Özdemir’den alan Dudu Sir, daha sonra azaları ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarlığına gelerek mevcut muhtar Ali Şahin’den görevi devraldı.

Ali Şahin, görevini Dudu Sir’e devrederek, muhtarlık mührünü teslim etti. Şahin, mahallenin yeni muhtarı Dudu Sir’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Dudu Sir de mahalleye hizmetlerinden dolayı Ali Şahin’e teşekkür etti.

Mazbata ve devir-teslim törenine; CHP milletvekili aday adaylarından işadamı Halis Durkaya ile bazı CHP’li yöneticiler de katıldı.

Muhtar Dudu Sir’in azaları ise; Ahmet Kaltakçı, Güldane Kaya, Nail Sapancı ve Hüseyin Kevik olarak belirlendi.

Editör: SELDA FINDIK