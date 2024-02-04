31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar’ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Muhtar Azaları Necip Türksal, Sefa Gürlek, Ali Budak ve Adem Çorlu’nun eşlik ettiği ziyarette Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile yerel seçimler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bulut, CHP İl Başkanı Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Taşar’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

CHP Çorum İl yöneticileri Solmaz ve Taşar da, ziyaretlerinden dolayı Muhtar Adayı Bulut ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi