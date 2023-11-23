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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Dere, ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ile kahvaltılı sohbet ve tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumluların katılımı ile aday adaylığı açıklamasının hemen ardından basınla buluşan Muhsin Dere, seçilmesi halinde yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili ufak ipuçları vererek “Çorum’u geleceğe taşımak istiyoruz” diye konuştu.

“Sanayi, tarım, ekonomi, turizm, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda tüm sorunlarını çözmüş, Büyükşehir olan bir Çorum” hayali bulunduğunu kaydeden Muhsin Dere, Çorum’un vizyonunu da değiştireceklerini bildirdi.

Temiz, şeffaf ve sorgulanabilir bir yönetim anlayışı içinde, kimseyi ötekileştirmeden ve toplumun birlikteliğini sağlamış olarak 5 yıl içinde daha gelişmiş bir Çorum yaratma hedefi uyarınca yola çıktığını bildiren Dere, ilimizin temel ihtiyaçlarını yetkili merkezlere doğru anlatıp çözüme kavuşmasını sağlayarak, ihtiyaç ve sorunları öncelik sıralamasına göre tarafsız bir anlayışla belirleyerek ve bürokraside doğru, yerinde ve zamanında adımlar atarak Çorum’un büyümesine, gelişmesine, vizyonunun değişmesine katkı sağlamak amacında olduğunu da vurguladı.

Tanışma toplantısında kendini tanıtan Muhsin Dere, belediye başkanı adayı gösterilip göreve seçilmesi halinde neler yapacağını, nasıl bir hizmet anlayışı sergileyeceğini, bürokrasi ile nasıl etkili görüşmeler yapacağını ve hangi projeleri hayata geçireceğini de anlatarak bazı sorulara da yanıt verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Muhsin Dere, “Çorum sanayisi ülkede güzel bir noktada ancak silkelenmesi lazım. İhtiyaçlarımızı, sorunlarımızı doğru anlatarak çözüm sağlayabiliriz. Çorum’u gerçek anlamda bir sanayi üssü yapmak için tüm projelerimizi hazırladık. Çorum turizmde, tarımda, hayvancılıkta, sanayide her alanda büyüyen, gelişen bir şehir olacaktır.” görüşüne de yer verdi.