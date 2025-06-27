Ankara Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'ye makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin'i makamında misafir ettiğini belirtti.

Muhsin Dere, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretleri ve verimli sohbetleri için değerli hemşehrimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi