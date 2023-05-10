Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, beraberinde DEVA Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.

CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin de katıldığı ziyarette serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunları ele alınarak, Millet İttifakı’nın sektörle ilgili yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tahtasız, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran da nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ederek, başarılar diledi. (Haber Merkezi)