Tahmini Okuma Süresi: dakika

Emrah Dalgıç, Erhan Dalgıç, Ebru Ekmekçi’nin babaları, Orhan Ekmekçi’nin ise kayınpederi olan Muharrem Dalgıç, önceki gün hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Muharrem Dalgıç’ın cenazesi bugün (14 Ekim 2023) Akşemsettin Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.