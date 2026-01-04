Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz, tek liste halinde düzenlenen olağan genel kurulda yeniden Oda Başkanı olarak seçildi.

Büyük bir katılımla gerçekleştirilirken kongrenin Divan Başkanlığını Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Genel Kurul’da daha sonra Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile gelir, gider ve bilançoları okunarak ibra edildi.

Mevcut Oda Başkanı Muhammed Öz’ün teşekkür konuşmasının ardından ise seçimlere geçildi. Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz ve ekibi tek liste ile yapılan seçimde güven tazeleyerek, yeniden göreve seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi