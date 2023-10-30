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T.K., Müge Anlı ekibinin dronla arama yaptığı ve birçok kez ekrana getirdiği Isparta Yalvaç istikametindeki uçurumdan eşini aşağı attığını itiraf etti.



Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın kayıp olarak aradığı 35 yaşındaki 3 çocuk annesi B.K.’nin, eşi T.K. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 27 Ekim Cuma Günü, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.K., Müge Anlı’nın yayını sonrası Konya İl Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin devraldığı sorgusu sırasında, eşi B.K.’yi, Konya Akşehir’deki evlerinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



İki erkek gizli tanığın ise T.K'yı o gece uçurumun kenarında terliklerini ters giymiş halde gördüğü, bir kadın gizli tanığın ise kötü koku aldığı belirtildi. T.K., Müge Anlı ekibinin dronla arama yaptığı ve ekrana getirdiği Isparta Yalvaç istikametindeki uçurumdan eşini aşağı attığını itiraf etti.



T.K., Konya Numune Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından yer gösterdi. Yer gösterme sonrası akut ve dağcı ekipler, uçurumdan aşağıya inerek cenaze arama çalışmalarına başladı.



"Namus meselesi, pişmanım"

Sağlık kontrolü sırasında, "Namus meselesi, pişmanım” diye konuşan T.K., savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Evladının acı haberiyle sarsılan B.K.’nın anne ve babası, Müge Anlı’nın bugünkü yayınına katıldı. Acılı anne S.E., canlı yayında kızının ekrandaki fotoğrafına sarılıp “Ölüm sana yakışmadı kuzum, ölüm bana yakışırdı, sen benim başımda ağlayacaktın. Ben ağlamayacaktım yavrum. Yavrumun kemiğini bulun, ben başında ağlayayım“ diyerek gözyaşı döktü.



“Asla kabul etmiyorum”

T.K’nın işlediği cinayete namus meselesi diyerek kılıf uydurmasına tepki gösteren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, “Kabul etmiyorum bu söylemi. Ortada bir kıskançlık varsa, eşini artık beğenmiyorsan ayrılabilirsin. Karını öldürdükten sonra pavyona gideceksin. Onun hesabından para çekip eğleneceksin sonra da namus için öldürdüm diyeceksin. Sen önce kendi namusuna bakacaksın, sonra başkasının namusuna laf edeceksin. Öldükten sonra insanların arkasından namus meselesi demek kolay. Ben bunu asla kabul etmiyorum” dedi.