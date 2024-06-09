YKS’ye giren öğrencileri bekleyen veliler sınav süresince Müftülüğe bağlı cami ve Kur'an kurslarında ağırlanarak kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sınav tamamlanana kadar Müftülüğü bağlı cami ve Kur'an Kurslarının açık bulundurulacağı ve sınava giren evlatlarını heyecanla bekleyen velilerin misafir edilerek kendilerine çeşitli ikramlarda bulunulmaya devam edileceği de belirtildi.

Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada; “Öğrenci velilerine sunmuş oldukları bu güzel hizmetten dolayı İl Müftülüğümüze ve görevli personellerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, hayallerine kavuşmak için bir yıl boyunca gayretle çalışan öğrencilerimizin sınav sonunda en güzel neticeleri almasını diliyoruz” denildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR