Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen konferansa; Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Kurum Müdürü Hamit Karslıoğlu, Kurum Manevi Rehberlik çalışanları, Kurum Öğretmenleri ve çok sayıda hükümlü katıldı.

Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan Kur’an kurslarına katılan hükümlü/tutukluları tebrik ederek Allah'ın kelamı Kur'an'ı öğrenenlere memnuniyetini dile getirdi.

Konferans sonunda, Kur’an kursuna katılıp başarılı olan hükümlülere “Kur'an Kursu Katılım Belgesi” verildi. Hükümlü/tutukluların depremzedeler ve Çanakkale Şehitleri adına okudukları hatm-i şeriflerin duasının Müftü Biçer tarafından yapılmasıyla program sona erdi.

(Haber Merkezi)