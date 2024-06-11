Müftü Yıldırım, yapımı hızla devam eden Çorum’un ilk yatılı Kur’an kursu olan Hıdırlık Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu’nun yeni ve modern binasının inşaatında incelemelerde bulundu. Müftü Yıldırım inşaat ile ilgili müftü yardımcılarından ve firmadan bilgiler aldı.

Öte yandan Hıdırlık Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğreticileri de ilimize atanan İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müftü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken hayırlı olsun dileğinde bulunan öğreticilere teşekkür etti.



Editör: RIFAT KARA