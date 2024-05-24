İl Müftüsü Şahin Yıldırım göreve başladıktan sonraki ilk ilçe ziyaretlerini Kargı ve Osmancık’a yapmıştı. Müftü Yıldırım ilimiz Boğazkale ve Sungurlu ilçelerine de ziyarette bulundu.

Şahin Yıldırım ilk olarak Boğazkale’ye gitti ve burada İlçe Müftülüğü’ne ziyarette bulundu. Yıldırım ayrıca yapımı devam eden Diyanet Gençlik Merkezi, 04-06 Yaş Kur'an kursu ve Camii inşaatını ziyaret ederek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İl Müftüsü Şahin Yıldırım daha sonra ise Sungurlu’ya geçti. Sungurlu İlçe Müftülüğü’ne ziyarette bulunan Yıldırım daha sonra Diyanet Sungurlu Gençlik Merkezi, Merkez Şehitler Hafızlık Kur'an kursu ve Hacı Nebi Kelepircioğlu 04-06 Yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek hafızlık yapan öğrencilerle sohbet etti. Müftü Yıldırım, yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi de aldı.

Şahin Yıldırım ayrıca Sungurlu Çarşıbaşı Camii'nde cemaatle bir araya geldi. Burada Cuma namazında verdiği vaaz sonrası hutbe irad etti ve namaz kıldırdı.