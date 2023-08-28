Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk olarak Cuma namazı için İskilip Ulucami’de cemaate vaazu nasihatta bulunan İl Müftüsü Biçer, namaz sonrası İskilip İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural’ı ziyaret etti.

Ardından inşaatı devam eden 4-6 yaş Kur'an Kursu alanına giderek incelemelerde bulunan Müftü Biçer, burada İskilip İlçe Müftüsü Şuayip Güllü'den bilgi aldı.

Daha sonra Müftü Biçer, “Camiler çocuklarla dolsun, Ahlakı Kur'an olsun” anlayışıyla hafızlık eğitimi alan Ebussuud Efendi Kur'an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kursta, hafız adaylarıyla hoş bir sohbet gerçekleştiren Muharrem Biçer, ziyaret sonunda bir soruya en güzel ve doğru cevabı veren öğrenciye Kur'an'ı Kerim hediye etti.