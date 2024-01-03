Merkeze bağlı bir köy okulunun 8. sınıfında öğrenim gören S.G. iddiaya göre dün aynı okulda eğitim gören 7 yaşındaki kardeşinin başka öğrenciler tarafından tartaklandığını görünce, kardeşine saldıran çocuklardan birine vurarak çocuğu yere düşürdü.

İddialara göre, olayı gören okul müdürü M.D. odasına çağırdığı S.G.’nin boğazını sıktı. Daha sonra S.G.’yi okul müdür yardımcısı N.B.’nin odasına gönderdi. Burada yine iddialara göre müdür yardımcısı odasında çocuğu tokatlayıp darp etti.

Çocuklarının eve geldiğinde gözünün şiş olduğunu ve yanağında kızarıklık olduğunu gören aile çocuklarından olayı dinledikten sonra Jandarma’ya giderek ifade verip okul müdürü ve müdür yardımcısı hakkında şikayetçi oldu. Anne Çiğdem G. oğluna darp raporu da aldı.