Yılmaz Ö. (27) idaresindeki 19 AER 729 plakalı motosiklet ile Emirhan E. (16)'nın kullandığı bisiklet Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Sezgin Ç. (23) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: Haber Merkezi