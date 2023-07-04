Edip Ülker(62) idaresindeki 19 HK 966 plakalı motosiklet ile Mustafa K.(39)'nın kullandığı 19 ACY 324 plakalı otomobil D100 Karayolu Hacıhamza yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ülker sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ülker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.