Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çorum'da motorin litre fiyatı 43 lira 66 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 44 lira 98 kuruştan satılıyor.