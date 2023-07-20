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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından Pazar günü kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi.

Yeni zamla birlikte motorin İstanbul'da 33.92 liradan, Ankara'da 34.94 liradan ve İzmir'de ise 34.58 liradan satılacak.