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TSO Meclis Üyesi Murat Erdal yaptığı açıklamada “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığına karşı yapmış oldukları indirim çağrılarını sektör temsilcileri olarak olumlu karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdal konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için elimizi taşın altına koyuyor, mobilya sektörü olarak üyelerimizle birlikte imkanlarımız dahilinde yıl sonuna kadar fiyatlarımızı sabit tutarak, iskontolarımızla indirim kampanyasına samimi destek veriyoruz. Bu kampanyanın Çorumlu mobilya üreticileri ve mağazacılarımıza umut, güç ve bereket katacağına inanıyor, enflasyonla mücadele kampanyasının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Her koşulda bizde varız ”