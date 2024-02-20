Dede Arif Demiral’ın önderliğinde, âşıkların deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde yapılan cemde kurbanlar kesilerek lokma paylaşıldı.



CEMEVİ İNŞAATI TAMAMLANDI

Mislerovacığı Köyü’nde geçtiğimiz aylarda inşaatına başlanılan Cemevi binası, tamamlanarak hizmete açıldı.

Cemevi İnşaatı Yaptırma Derneği’nin öncülüğünde, köy halkının bağışları, hayırsever kişi ve kuruluşların desteği ile 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan cemevinin çevre düzenlemesi, kesimhane, morg, yemek ocağı gibi eksiklikleri ise zaman içerisinde yaptırılacak.

240 metrekarelik alanı kapsayan cemevinde cem salonu, yemekhane, mutfak, wc-lavabolar ve misafirhane bulunuyor.



ABDAL MUSA BİRLİK CEMİ DÜZENLENDİ

Mislerovacığı köylüleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen cem, köyde yapımı tamamlanan Cemevi binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Köy Muhtarı Mehmet Ali Balkız, Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, Cemevi İnşaatı Yaptırma Derneği Başkanı Gazi Aydoğdu ve Ankara Dernek Başkanı Arap Hüseyin Börekçi’nin organizasyonu ile düzenlenen ceme ilgi ve katılım yüksek düzeyde oldu.

8 adet kurbanın kesildiği cem, Dede Arif Demiral’ın önderliğinde, Zakirler; Hüseyin Çakmak, Müslüm Koygun (Cefai) ve Şahin Uğurcan katıldı.

Aşıkların deyiş ve duaz-ı imamlarıyla renk kattığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Cem önderi Arif Demiral, kurban ve lokmaları dualayarak, yol ve erkan hakkında konuşmalar yaptı.

Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü.



Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti.

Dede Arif Demiral ise Abdal Musa Birlik Ceminin niçin yapıldığını anlatarak, tüm canları birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye, yol ve erkana sahip çıkmaya davet etti, gençlere de bazı nasihatlerde bulundu.

Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi. (Haber Merkezi)