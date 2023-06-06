California’da bir hastaneden, Gökçe Vera’nın sağ kulak kepçesinin ve içinin yapılması, sol kulağının da onarılması, tedavinin devamının da Los Angeles’ta gerçekleştirilmesi için 105.200 dolarlık proforma fatura alındı. Valilik izniyle açılan kampanyada, bu rakamın yarısı toplanabildi. Ayrıca, refakatçisi ile birlikte 45 gün sürecek bu seyahatin konaklama vb. masrafı da yaklaşık 40 bin dolar hesaplanıyor.

Baba Yasin Vardar, Çorum FK’nın imzalı şampiyonluk formasının kendilerine bağışlandığını, ayrıca tüm futbolcuların imzalarıyla Fenerbahçe’den forma geldiğini, bu formalardan da gelir sağlamayı umut ettiklerini anlatarak, “Sol kulağın duyma oranı kısa sürede % 90’dan % 70’e geriledi. Bu yüzden, yavrumuzu sağlığına kavuşturabilmemiz için adeta zamanla yarışıyoruz. Duyarlı herkesi bize destek olmaya çağırıyoruz” dedi.