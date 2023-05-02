Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı’nda Ali K.’nın kullandığı 19 S 0016 servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur B., yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(Tugay Göktürk)