Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 11.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor’u konuk edecek. En son sahasında Bartınspor’u mağlup eden ve daha sonra çıktığı 3 karşılaşmadan 1 yenilgi, 2 beraberlik alan Mimar Sinanspor yarın sahasında oynayacağı Bağlumspor maçını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ile Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor arasında İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Hacettepe 1945 ile Yahşihanspor, Çankırı FK ile Bartınspor, Kdz.Ereğli Belediyespor ile Çubukspor, Sorgun Belediyespor ile ASD Eflanispor, Geredespor ile Çilimli Belediyespor ve Çarşambaspor ile Sinopspor karşı karşıya gelecek.