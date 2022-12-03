Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Mimar Sinan Mahallesi 5. Cadde üzerinde inşa edilen düğün salonundan dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri, gaziler ve şehit yakınları daha uygun fiyata faydalanacak.

500 m2 alana sahip 200 kişi kapasiteli düğün salonunun tam teşekküllü olarak inşa edildiğini, bir düğün için her türlü teknik altyapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Ön tarafında 400 metre karelik de kokteyl alanına sahip tam teşekküllü düğün salonumuz düğün ve sünnet gibi özel gün etkinliklerinde hizmet verecek. Şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, yapılacak olan açılışa tüm Çorum halkını davet etti.

(Haber Merkezi)

