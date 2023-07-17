Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Töreni, İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerini yerine getiren Mimar Sinan Anadolu Lisesi belge almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen törende Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından, Mimar Sinan Anadolu Lisesi Müdürü Kerem Köroğlu ve okul kalite yönetim ekibine belgeleri verildi.

Belge almaya hak kazanan okula ISO 9001 Kaliye Yönetim Sistemi Belgesi'ni veren Abdullah Kodek, “Okulumuza Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından eğitimler verildi. Okulumuz aldıkları eğitim sonucunda gerekli olan tüm çalışmaları yerine getirerek Bakanlığımız tarafından denetlendi. Bunun sonucunda da okul ve kurumlarımızda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ile öğrenme süreçlerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir sistem yönetimi için ulusal ve uluslararası standartlarda ön görülen esaslara göre Mimar Sinan Anadolu Lisesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Bu vesileyle okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini çalışmalarından dolayı kutluyorum. Çorum'da sertifikalı okul sayımızı daha çok artırmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” dedi. (Haber Merkezi)