İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısında gündeme geçilmeden önce gündem dışı söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er öncelikle tüm üyelerin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutladı.

7 bin 500 yıllık bir tarihi olan bir Anadolu kentinde yaşamamıza rağmen turizm yatırımlarının eksik ve yanlışları bulunduğunu anlatan Ümit Er, bunlardan birini de Alacahöyük’te kurulu bulunan Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi olduğunu açıkladı.

2 bin yılından sonra dünyanın ilk içmesuyu ve sulama barajı olan Hitit Gölpınar Barajı’nın kazılarla ortaya çıkarıldığını, daha sonra ise burasının turizme kazandırılması adına o dönemin parasıyla yaklaşık 11 milyon lira harcanarak güzel bir proje yapıldığını söyleyen CHP İl Genel Meclisi Üyesi Er, ancak 2016 yılında bitirilen projenin kaderine terkedildiğini ve tesislerin çürüdüğünü vurguladı.

Yapıldığı dönemde “Anadolu’nun ilk barajı dünya turizmine açılıyor” şeklinde tanıtımı yapılan projenin 8 yıl önce tamamlanmasına rağmen kimin ne için işleteceğinin bile belli olmaması sonucu turizme kazandırılamadığını da anlatan Ümit Er: “Bölge turizmini canlandırmak amacıyla yapılan projeye Valilik, Alaca Belediyesi, Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi gibi devlet kurumları sahip çıkmayınca talan edilmeye başlandı. Proje için harcanan paranın yanısıra bölgede yaklaşık 300 dönüm arazi de kamulaştırılmıştı.

Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük’de M.Ö 1240 yılında Hititliler tarafından sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan baraj ve tesisler içinde Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve konaklama yerleri bulunuyor. Turizm amaçlı yapılan tesisleri işleten kimse çıkmayınca 7 yılın sonunda harabeye döndü. Tesis günümüzde çürümeye terk edildi. Camları kırık, kapıları kırık, elektrik düğmeleri, klimaları sökük, vaziyette. Kaderine terk edilmiş harabe bir vaziyette çürüyor bu önemli tesis. Yetkililer milli servetin göz göre çürümesini izliyorlar. Zaten turizm yatırımı alamıyoruz, aldığımızı da koruyamıyoruz. Buradan Çorum’u yönetenlere sesleniyorum. Bu konuda gereken yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ayrıca geçtiğimiz haftalarda Alacahöyük girişinde bulunan ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılan Hitit heykelinin hala yerde kırık vaziyette durduğunu, insanların 10 bin kilometre öteden bu eserleri görmeye gelmesine rağmen bizim sahip çıkamadığımızı sözlerine ekledi.