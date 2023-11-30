Tahmini Okuma Süresi: dakika

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MPİ, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işleyen sitelerle mücadele ediyor.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen Genel Müdürlük, bu yıl başından 30 Eylül'e kadar, internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla 100 bine yakın internet sitesinde inceleme ve araştırma yaptı. Söz konusu sitelerin çoğunda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı.

Bunun üzerine BTK'ye bildirimde bulunuldu ve 95 bin 353 yasa dışı şans ve talih oyunları sitesine erişimin engellenmesi, 2 bin 236 siteden de yasa dışı içeriklerin çıkarılması sağlandı. İdare, geçen yıl da 24 bin 721 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ye bildirimde bulunmuştu.

MENŞE ÜLKELERDE

İLK SIRADA ABD VAR

Bu yıl içinde erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sırasındaki menşe ülkeleri de tespit edildi. Buna göre, ABD 43 bin 409 internet sitesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 29 bin 106 siteyle Ermenistan, 10 bin 605 siteyle Hollanda ve 3 bin 711 siteyle Almanya takip etti. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla Tayvan, Filipinler, İngiltere, İran, Şeysel Adaları, Fransa oldu.

İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgisi ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.

ADLİ VE İDARİ

SÜREÇ BAŞLATILDI

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takipler sonucu yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyette bulunan kullanıcı ve içerik üretici hesaplara erişimin engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Vatandaşlar da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak amacıyla kendilerine mesaj gelen telefon numaralarını, para transferi için kullanılan IBAN ve banka hesap bilgilerini, reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerini ihbar edebiliyor. Söz konusu ihbarlar, MPİ Genel Müdürlüğüne, Cumhuriyet savcılıklarına, Emniyet ve Jandarma birimlerine yapılabiliyor.