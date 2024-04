Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirerek tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlardan korunan alanları ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini beklediklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parkları, havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

Şehir yaşamından uzaklaşıp doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için bu tür alanlar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde cazibe merkezi haline geliyor.

DKMP yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere 662 korunan alan bulunuyor.

Genel Müdürlük, baharın da gelmesiyle 9 günlük tatilde korunan alanlara yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını göz önüne alarak, vatandaşların milli parklar ve tabiat parklarından huzur içinde yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.

Bu çerçevede, sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Sahaların temizliğinin sağlanması hususunda önlemler artırıldı. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlamalar yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı gerekli güvenlik tedbirleri de alındı.

Genel Müdürlük bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde de 1 milyon 333 bin 718 kişi ziyaret etmişti. Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen alanlar arasında Muğla'da yer alan Marmaris Milli Parkı 322 bin 320 kişiyle birinci olmuştu. Bu bölgeyi 248 bin 127 kişiyle Kocaeli'de yer alan Ormanya Tabiat Parkı ve 123 bin 500 kişiyle Gaziantep'te bulunan Burç Tabiat Parkı izlemişti.

2023'te doğayı keşfetmeyi seven 63 milyon 679 bin 581 kişi korunan alanlarla buluştu.

"ORMAN YANGINA SEBEBİYET VERECEK İHMALLERDEN KAÇINILMALI"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Yumaklı, korunan alanların, sadece geçmişten devralınan bir miras değil aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz mübarek Ramazan Bayramı'nı idrak ederken bu uzun tatil dönemini değerlendirerek tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız, milli parklarımızı ve tabiat parklarımızı ziyaret edebilir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca yine orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum."

Editör: AA AJANS