Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Zülkif Dağlı da katıldı.

Çocuklar ve gençlere yönelik olarak; “Milli-manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak amacıyla uygun alanlarda kurslar açmak, gençlerin mesleki gelişimlerini destekleme amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, halk eğitim modellerine uygun kurslar açmak, gençlik çalışmaları ve kamp faaliyetleri düzenlemek, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve diğer alanlarda yetenekleri geliştirmeye yönelik kurslar açmak üzere Valilik himayelerinde, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında “İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmzalan işbirliği protokolünü önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Vali Dağlı, bu işbirliği protokolü ile kurumların esnek ve çerçeve öğretim programı anlayışı ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri faaliyetler sonucunda, çocukların ve gençlerin gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkartmayı, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.