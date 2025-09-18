Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine kısa bir süre önce başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e kutlama ziyaretleri sürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilimizi temsil eden AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ayrı ayrı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Gömeç’i ziyaret ederek kutladı.

İlimizin sağlık yatırımları ve hastanenin ihtiyaçları ile ilgili sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaretlerden dolayı Milletvekillerine teşekkür eden Gömeç; “Değerli milletvekillerimiz, sağlık hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çalışmalarımıza gerekli destekleri vereceklerini ifade etmişlerdir. Bu güçlü dayanışma ile Çorum halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi