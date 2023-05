Huzurevi sakinlerinin elini öpen ve hal-hatır soran Tahtasız, “Büyüklerimizin tecrübeleri yolumuza ışık tutuyor. Onların deneyimlerinden her zaman yararlanacağız. Her zaman ve her koşulda yaşlılarımızın, Huzurevi sakinlerimizin yanında olacağım” diyerek onların gönlünü aldı.

Huzurevi Müdürü Ömer Pehlivan’dan mevcut durum hakkında bilgi alan Milletvekili Tahtasız, herhangi bir sorun ya da ihtiyaç durumunda kendisini her zaman arayabileceklerini söyledi.

Tahtasız, Huzurevi sakinlerinin el emeği, göz nuru eserlerini de inceledi.